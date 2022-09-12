Türkiye Gazetesi

Ekonomideki dalgalanmalar ve fiyat artışları her sek sektörü etkilediği gibi teknoloji sektörünüde derinden etkiledi. Bilgisayar, laptop, telefob vb. ürünlerin fiyatında bir hayli artış yaşandı. Telefon değiştirmek isteyenler, telefonunu yenilemek isteyenler ise bu yüksek fiyatlardan şikayetçi.

Vatandaş fiyatlar karşısında çareyi ikinci el telefonda buldu. İkinci el telefonlar sıfır telefonlara göre daha uygun olduğu için sıklıkla tercih ediliyor. Ancak ikinci el telefon alırken bir hayli dikkatli olmak lazım çünkü doğru sorgulanma yapılmazsa kayıp ve çalıntı telefon farkına varmadan alınabilir ve bu durum sıkıntı oluşturabilir.

'CİHAZ KAYIP BİLDİRİMİ'

Vatandaşın ikinci el telefon alırken dikkat etmesi gereken hususlara değinen esnaf Seyfettin Ballı, 10 yıla aşkın telefon satışı yaptığını belirterek, ikinci el telefon alırken müşteriyle karşılıklı güven duyulması gerektiğini söyledi. Ballı, “İkinci el telefon aldığımızda mutlaka telefonun kutu, fatura ve aksesuarlarının tam olmasına dikkat ediyoruz. Özellikle IMEI numarasının sorgulamasını yapıyoruz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) kendi sisteminden telefonun geçmişini sorguluyoruz. Herhangi kayıp ve çalıntı ihtimali olduğu zaman kesinlikle telefonu almıyoruz. Mümkünse emniyete ‘bu cihaz kayıp’ diye bildirimde bulunuyoruz” dedi.

'3 SORGULAMA ÇOK ÖNEMLİ'

İkinci el telefon alırken 3 sorgulamanın önemli olduğunun altını çizen Ballı, “Müşteriler 2’nci el telefon alışverişi yaptığında mutlaka güvendiği şahıslardan alsınlar. Kesinlikle telefonun kutusundaki IMEI ile faturadaki IMEI’nin eşleştiğine dikkat etmeli. Aynı zamanda telefondan IMEI sorgulamasını da yapmalıdırlar. Bu üç parçanın birbiriyle uyumlu olması gerek. Bir diğer konu da telefon kasasının, ekranının sağlamlığına dikkat etmeli” diye uyardı.

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