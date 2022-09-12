Türkiye Gazetesi

Amerikan TV kanalı Bloomberg News’in teknoloji editörü Mark Gurman, Apple’ın abonelik sistemine ilişkin yeni bir iddiada bulundu. Teknoloji şirketinin testlere devam ettiğini belirten analist, yıl sonunda abonelik sisteminin kullanıcılara sunulacağını ileri sürdü. Ancak Gurman’a göre şirket, abonelik hizmetini 2023 yılının ilk etkinliğinde tanıtarak kullanıcılara sunabilir.

Bununla birlikte, iPhone kiralama ücretinin ne kadar olacağı ise bilinmiyor. Yine de Mark Gurman aylık 35 dolar gibi bir abonelik ücretinin karşılığında kullanıcıların iPhone kiralayabileceğini düşünüyor.

IPHONE KİRALAMA HİZMETİ TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Peki, Apple neden böyle bir adım attı? iPhone abonelik hizmeti ne işe yarayacak? Mark Gurman’a göre şirket, bu hizmetle kişi başına elde edeceği geliri artıracak. Kullanıcılar, abonelik hizmeti karşılığında Apple ürünlerini kullanırken, şirket de kullanıcı kitlesini genişletecek. Apple, insanların daha sık iPhone değiştirmesini istediği için abonelik sistemi ile kısmen bunu sağlamayı planlıyor.

Mark Gurman’ın araştırmasına göre, iPhone kullanıcıları çoğunlukla üç yılda bir telefon değiştiriyor ancak abonelik sistemiyle kişi başına gelir ciddi şekilde artacak. Bu arada, Apple’ın abonelik hizmetini en azından ilk etapta Türkiye’de sunmayacağı söyleniyor.

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