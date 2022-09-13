Türkiye Gazetesi

Bilim insanları, enerji depolama alanında devrim niteliğinde bir gelişmenin kapısını araladı. Güney Kore’deki Temel Bilimler Enstitüsü ve İtalya’daki Insubria Üniversitesinden bir grup araştırmacı, yeni bir tür pil şarj teknolojisi üretiminde ilerleme kaydetti. Ekip, geliştirdikleri teknolojiyle şarj etme süresini saniyelere indirebileceklerini ileri sürdü.

Kuantum piller, yeni nesil kuantum bilgisayarların çalışmasını mümkün kılan kuantum mekaniğinin aynı özelliklerini kullanıyor, ancak bilgisayarların işlem gücünü büyük ölçüde artırmak yerine ürünlerin anında şarj edilmesini de sağlayabilirler.

Kuantum piller, bir kübit akışı aracılığıyla yüklenen enerjiyi depolamak için bir elektromanyetik alan kullanırken aşırı şarj riskine karşı da koruma sağlar. Araştırmacılar, 'mikromaser' olarak bilinen bir kuantum mekanik sistemini kullandı. Mikromaseri ‘mükemmel bir kuantum pil modeli’ olarak tanımladılar ve şarj işleminin klasik şarjdan daha hızlı olduğunu gösterdiler.

OTOMOBİLLER ÜÇ DAKİKADA ŞARJ OLABİLİR

Çalışmaya göre, kuantum pil teknolojisinin kullanılmasıyla elektrikli arabaların evde şarj süresi 10 saatten üç dakikaya kadar inebilir. Süper şarj istasyonlarının bir otomobili şarj etme süresinin ise 90 saniye olabileceğini buldular.

Geçtiğimiz aylarda yayımlanan bir çalışmada araştırmacılar, pilin boyutunun büyüdükçe kuantum pilin şarj süresinin gerçekte nasıl azaldığını göstermişti. Bunun nedeni, pil büyüdükçe moleküllerin daha fazla dolaşık hale gelmesiyle ilgili olan kuantum hızlanması olarak bilinen bir fenomen. Bu, klasik pillerin yaptığı gibi bataryaları paralel olarak şarj etmek yerine toplu olarak şarj etmelerini sağlıyor.

Bununla birlikte, çalışma başarılı olursa bilim insanları, akıllı telefonlardan elektrikli arabalara kadar her şeyi kullanma şeklimizi değiştiren yeni bir ultra verimli pil çağının geleceğini düşünüyor. Son çalışma, Quantum Science and Technology isimli dergide 'Kuantum piller olarak Mikromasörler' başlığıyla yayımlandı.

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