Türkiye Gazetesi

Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) yayımladığı 'veri ihlali bildirimi'ne göre siber saldırı 15 Eylül'de gerçekleşti. 17 yaşındaki 'YUBA' rumuzlu bilgisayar korsanı, üniversitenin Bilgi Yönetim Sistemi’ndeki bir alanı hackledi.

Sabah Gazetesi’nden İlker Turak'ın haberine göre, ele geçirilen ve yeni kullanıcı hesapları tanımlama yetkisi olan hesaptan 3 yeni kullanıcı hesabı tanımı da yapıldı. Ayrıca Marmara Üniversitesi çalışanları ve kullanıcılarından oluşan toplam 5 bin 698 kişinin bilgilerine ulaşıldığı tespit edildi.

KVKK, Marmara Üniversitesince yapılan ihlal bildirimini ilan ederken ihlale ilişkin incelemenin başlatıldığı duyuruldu.

SMS ATTI: ‘AÇIĞI SÖYLEYEYİM, KAPATIN’

Üniversitenin veri sistemini hack'leyen 'YUBA' rumuzlu hacker, yetkilileri de SMS ile uyardı. Mesajda YUBA’nın "Merhaba sayın Marmara Üniversitesi. Ben YUBA, 17 yaşında bilgisayar korsanıyım. Fakat devletime zarar verecek hiçbir şey yapmıyorum. Sadece web sitesinde açık buldum ve hack'ledim. Yüksek risk içeren bir açık. Yetkili kişi lütfen benimle irtibata geçsin. Açığı söyleyeyim, kapatın" dediği aktarıldı.

7 ilde hacker operasyonu! Vatandaşların bilgilerini çalmışlardı, yakayı ele verdiler: 10 kişi yakalandı Diyarbakır merkezli 7 ilde düzenlenen hacker operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerin oltalama yöntemi ile vatandaşların bilgilerini çaldıkları tespit edildi.

Hacker’lar hesapları böyle boşaltıyor Siber saldırılarda en çok kredi kartı bilgileri hedef oluyor. Bu dolandırıcılık her yıl milyarlarca dolar zarara yol açıyor.