Türkiye Gazetesi

Milyarder girişimci Elon Musk'ın SpaceX uzay şirketi, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundan 52 Starlink uydusunu daha alçak Dünya yörüngesine fırlattı. Ardından günün ilerleyen saatlerinde ABD Hava Kuvvetleri mürettebatı tarafından Atlantik Okyanusu'nun üzerinde ilginç bir ışık patlaması tespit edildi. Kimileri için ‘ürkütücü’ olarak tanımlanan görkemli ışık patlaması ilk başlarda UFO bile zannedildi. Ancak SpaceX’e ait bir roketin fırlatılmasından sonra ortaya çıktığı anlaşıldı.

14 DAKİKALIK ŞÖLEN

ABD Hava Kuvvetlerinden bir asker kokpitten gökyüzündeki nefes kesen görüntüyü çekti. Fotoğrafı çeken Başçavuş Christian Magliocca, devasa nakliye uçaklarının kokpitinden tanımlanamayan bir ışık patlaması gördüklerini, sonra kafasının karıştığını söyledi. 15. Hava İkmal Filosunda çalışan asker, fotoğrafın Atlantik Okyanusu üzerinde bir yerde bir C-17 Globemaster III'ün uçuş kokpitinden 37.000 fitte çekildiğini açıkladı.

Kokpitten ışık patlamasının görüntüsü

Asker, ufukta görünen ışık patlamasını görünce ekip arkadaşlarının ve kendisinin ne olduğunu anlayamadığını söyledi. Magliocca, “İlk başta, sürekli ertelenen Artemis roketi olduğunu düşündük. Ancak daha sonra SpaceX uydularıyla bağlantılı olarak tanımlandı.” dedi. Işık patlamasının toplam 14 dakika sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan da uzay turizmine katıldı: İki vatandaşını SpaceX aracıyla uzaya gönderecek Elon Musk'ın SpaceX şirketinden iki koltuk satın alan Suudi Arabistan’ın iki vatandaşını uzaya gönderme planı ortaya çıktı. Suudi Arabistanlı uzay turistlerinin tecrübeli NASA astronutu eşliğinde uzaya gönderileceği öğrenildi.

SpaceX, uzaya 54 Starlink uydusu daha fırlattı Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, 5 günlük gecikmenin ardından 54 Starlink uydusunu daha Falcon 9 roketi ile yörüngeye fırlattı.