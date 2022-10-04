Türkiye Gazetesi

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, çeşitli elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini standart hale getirmeyi ve elektronik atıkları azaltmayı amaçlayan yasa tasarısı görüşüldü. Avrupa Parlamentosu (AP), 2024 bitimine kadar üye ülkelerde satılan akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenlemeyi onayladı.

AP milletvekilleri, akıllı telefonlara tek tip şarj getirecek tasarıyı 602 'evet' oyuna karşılık 13 'hayır' oyuyla kabul etti. Yasaya göre, USB-C taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi olacak.

TÜM AKILLI CİHAZLAR AYNI ŞARJ ALETİYLE ŞARJ OLABİLECEK

2024 yılı sonuna kadar bütün yeni akıllı telefon, tablet, dijital kamera kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör, klavye gibi cihazlarda USB-C şarj girişi yer alacak. Böylece tek bir şarj cihazı çeşitli elektronik cihazlarda kullanılabilecek.

Tüketiciler, her yeni cihazları için kablo ve şarj aleti satın almak zorunda olmayacak. Mevcut kablo ve şarj aletleri çeşitli cihazlarda kullanılabilecek. Cihazların hızlı şarj sistemleri de uyumlu hale getirilecek. Düzenleme 2026 yılı ilkbaharında dizüstü bilgisayarları da kapsayacak biçimde genişleyecek.

Söz konusu uygulamayla elektronik atıkların azaltılması hedefleniyor. Yasa, AB Konseyi tarafından resmen onaylandıktan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Tüketicileri rahatlatacak uzlaşma sağlandı: Tek tip şarj cihazı zorunluluğu başlıyor Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde tek tip şarj aleti ve bağlantı noktasının zorunlu olması için kritik eşikten geçildi. AB kurumları, 2024 sonbaharına kadar üye ülkelerde satılan akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenleme için uzlaştı.

‘Cep’te tek tip şarj kablosu kullanılacak Avrupa Birliği tüm üye ülkelerde satılan cep telefonlarında ortak şarj kablosu kullanılması yönünde karar aldı.