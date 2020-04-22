Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye gazetesi, sayısı bir elin parmağını geçmeyen insanın bir araya gelmesiyle 22 Nisan 1970’te “Hakikat” adıyla yayımlanmaya başladı. 30 Mart 1972 günü “Türkiye” ismiyle yayın hayatına devam etti. Gazete, basın tarihinde birçok ilklere imza attı.

ELDEN DAĞITIMIN ÖNCÜSÜ: Gazetemizin kurucusu merhum Enver Ören Ağabey, Japonya’da gördüğü elden abonelik modelini Türkiye’ye taşıdı.

TİRAJ REKORU: Gücünü milletten alan gazetemiz, 15. yılında tirajda 100 bini geçti. 20. yılda ise ülkede hâlen kırılamayan tiraj rekoruna ulaşıldı. Gazetemiz 10 Aralık 1990 günü 1.424.350 adet basıldı.

TEK GAZETE: Elli senede binlerce gazete kuruldu. Çok iddialı olanlar vardı; battı, bitti. Kimileri el değiştirdi. Çıktığı günden bu yana, sahibi ve yayın çizgisi tek gazete Türkiye oldu.

İLK GÖRÜNTÜLÜ AJANS: Türkiye gazetesinin ardından 4 Ocak 1993 tarihinde İhlas Haber Ajansı kuruldu. Türkiye’nin görüntülü ilk haber ajansı olan İHA, Türkiye’nin bölgedeki en önemli haber ajansı hâline geldi. Elli ülkede varlık gösteren ajansın yurt içinde 70 büroda bin civarında muhabiri bulunuyor.