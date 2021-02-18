Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
18.02.2021 - 19:12 | Son Güncelleme: 18.02.2021 - 19:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,
768705 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/768705.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER