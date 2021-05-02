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Terör örgütü PKK/YPG Afrin’de sivilleri hedef aldı
02.05.2021 - 13:02 | Son Güncelleme: 02.05.2021 - 13:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin’de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler, anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı."
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,
787199 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/787199.aspx
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