Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma sanayisinin sürdürülebilirliğinin büyük ölçüde ihracata bağlı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir bu anlamda da iddialı hedeflerinin olduğuna işaret etiti.

SİDA İLK ADIMI ATTI

Demir, "Hedeflerimizi hayata geçireceğimize inanıyoruz. En başarılı örneklerimizden birisi olan silahlı insansız deniz araçlarımız (SİDA) ilk adımı attı. Ürünlerimizin saha başarıları, satışlarında çok önemli rol oynuyor." dedi.

Demir, Bayraktar TB2 SİHA'ların Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'dan sonra Polonya semalarında da uçacak olmasına değinerek, Avrupa Birliği ve NATO üyesi bir ülkeye SİHA satışı yapmanın önemli bir durum olduğunu vurguladı.

ALIMLAR HIZLI GERÇEKLEŞİYOR

Polonya'nın ön yargısız değerlendirme yaparak ve iki ülke arasındaki tarihi ilişkileri göz önünde bulundurarak bu alımı gerçekleştirdiğini aktaran Demir, şöyle devam etti:

"Ürünlerimizin kalitesi ve operasyonel gücü konusunda artık hiçbir tereddüde mahal yok. Bu alım çok hızlı oldu. Temaslarımızın başlamasıyla alım arasındaki süre çok kısaydı. Bu da bizi ne kadar yakından izlediklerini, ürünlerle ilgili bilgi sahibi olduklarını ve ön yargısız hareket ettiklerini gösterdi. Türkiye'nin savunma sanayisi konusundaki iş birliği modelleri başka hiçbir ülkenin öneremeyeceği kadar açık, dostane ve iyi niyete dayalı."

ÇALIŞMALAR 5-6 YIL ÖNCE BAŞLADI

Demir, "İHA kamerasını vermediler biz de hemen başladık" diye bir durumun da söz konusu olmadığına dikkati çekerek, "İHA kameraları konusunda önümüze engel çıkabileceği düşüncesiyle 5-6 yıl öncesinden çalışmalara başladık. Diğer alanlarda da öyle. Bize engel koydukları herhangi bir ürünün yerine yerlisini koyabilmek zaten birkaç haftada olabilecek işler değil. Özellikle stratejik ve teknolojik alanlarda engeller olabileceğini öngörüyoruz." diye konuştu.

Demir, Türkiye'nin özellikle teknolojik ve stratejik alanlarda bağımsız olması gerektiğini kaydetti.

'STRATEJİK ÜRÜNLERİ ARTIK İTHAL ETMİYORUZ'

Bu alanlarda maliyetin ikinci üçüncü planlarda kaldığını, bağımsızlığın daha önemli olduğunu anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Bu nedenle stratejik olarak gördüğümüz her konu üzerinde çalışıyoruz. Şu veya bu konuda çıkarılabilecek herhangi bir engeli bugün olmazsa yarın aşarız. Türkiye'nin bağımsız politika oluşturmasında en büyük gücü, savunma sanayisi, bağımsızlığı. Özellikle stratejik ürünleri artık ithal etmiyoruz. Ayrıca bu ürünlerin ihracatını artırarak maliyetlerini azaltmayı amaçlamamız gerekiyor çünkü sürdürülebilirliğin bir ayağı da ekonomiklik. Bazı konularda her türlü maliyeti göze alabilirsiniz ama bu çok geniş bir alanda sürdürülebilir değildir."

'TÜRKİYE DİKKAT ÇEKEN BİR OYUNCU OLACAK'

Demir, yıllardır bazı ülkeler tarafından domine edilen savunma sanayisi sektöründe Türkiye'nin de dikkat çekici bir oyuncu olacağını ifade etti.

Savunma Sanayii Başkanlığının teknolojiyi takip eden ve güvenlik güçlerine çözümler sunan bir yapıda olduğunu aktaran Demir, savunma sanayisi sektörünü destekleme ve canlı tutmanın yanı sıra geleceği inşa etmeye çalıştıklarını belirtti.

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Çalışmalarımızı hızlandırıyoruz Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisine yönelik uygulanan ambargolarla neye ihtiyaç duyulduğunu ve hangi ürünün millileştirilmesi gerektiğini daha iyi gördüklerini ve çalışmaları hızlandırdıklarını bildirdi.

Savunma sanayimiz göğsümüzü kabartıyor HİSAR-O+ en yüksek irtifadaki hedefi imha etti. MAM-L 18 kilometreden vurdu. Çoklu roketatar Guinness Rekorlar Kitabı’na girerken İHA’lar uçuş ve irtifa rekoruna imza attı.