Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3 haftalık tam kapanmanın sona erdiği 17 Mayıs'ta gerçekleşen son kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan "Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabını görüştük. Önümüzdeki günlerde gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız" demişti.

1 HAZİRAN SONRASI İÇİN SÜREÇ BUGÜN BELLİ OLACAK

1 Haziran sonrasında Türkiye'nin hangi tedbirlerle yola devam edeceği bugünkü kabine toplantısında belli olacak. Toplantı sonrası normalleşme planını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunumu ile başlayacak toplantıda, alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği ve normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı değerlendirilecek.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?

Toplantıda kafe ve restoranların kişi sınırlaması ile açılması, düğünlere belirli kurallar içerisinde izin verilmesi, sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesi ve açık havada maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin konular gündeme getirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilerleyen dönemlerde 2 metrelik mesafe şartıyla maskenin çıkartılabileceğini söylemişti. Bu açıklamanın ardından bugünkü kabinede turizm sezonunun açılmasına paralel olarak park, bahçe ve sahil gibi açık alanlarda mesafeli şekilde maskesiz dolaşma kararının alınabileceği belirtiliyor.

Ayrıca aşı programında öncelikli grupların durumu, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması, yerli aşı çalışmaları ve ithal aşıdaki tedarik süreci de bugün değerlendirilecek konular arasında.

TELAFİ EĞİTİMİ BU HAFTA NETLEŞECEK

Telafi eğitimine ilişkin sürecin ayrıntılarının da Kabine toplantısında ele alınması bekleniyor. Mili Eğitim Bakanı Selçuk, son yaptığı açıklamada "Telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz" demiş yeni öğretim yılının da yine Eylül ayında başlayacağı sinyalini vermişti.

VAKA SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Türkiye'de 31 Mayıs günü 218 bin 957 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 582 yeni hasta tespit edildi. 134 kişi yaşamını yitirmesiyle vefat sayısı 47 bin 405'e yükseldi.

Ağır hasta sayısı 1390 oldu, 10 bin 763 kişinin COVID-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 105 bin 42'ye yükseldi.

Test sayısı 53 milyon 919 bin 848'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 242 bin 911 oldu. Uygulanan aşı miktarı 28,8 milyonu geçti

Bakan Koca: Normalleşme için kolları sıvıyoruz Sağlık Bakanlığı aşılama kampanyası için televizyonlarda gösterilmek üzere "kolları sıvıyoruz" sloganıyla 8 kamu spotu hazırladı.

30 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu Türkiye'de koronavirüsle mücadelede etkili süreç yönetimi sevindiren sonuçlar vermeye devam ediyor. Bir süredir 8 binin altında seyreden Covid-19 vaka oranları 6 binlere geriledi.