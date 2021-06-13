Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müsailajın denizlere etkisini ve temizlik çalışmalarını ele alan Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında yürütülen denetim çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca denizlerde ve kıyı tesislerinde de sıkı denetimler yapılıyor.

ŞARTLARA UYMAYAN İLK TESİS KAPATILDI

Bakanlık tarafından bugün yapılan açıklamada ise yükümlülğklerini yerine getirmeyen bir tesisin faaliyetlerinini durduurlduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında denizde, kıyılarımızda ve tesislerde yürütülen denetim çalışmaları hızla devam etmektedir. Bu kapsamda Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gübre üretimi konusunda faaliyet gösteren bir sanayi tesisinde Bakanlığımız ekiplerince kapsamlı inceleme ve denetimler gerçekleştirilmiştir. Bu denetimler neticesinde Çevre Kanunu’nda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilen tesisin gerekli çevresel tedbirleri alıncaya kadar faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmiştir."denildi.

Müsilaja yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı Meclis'te Marmara ve Ege'de deniz yaşamını tehdit eden deniz salyasının araştırılmasına ilişkin 'Müsilaj Araştırma Komisyonu' kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakan Kurum, 3 günde toplanan müsilaj miktarını açıkladı Bakan Kurum, 'Marmara Denizi Eylem Planı' kapsamında 3 günde toplam 733 metreküp deniz salyasının temizlendiğini açıkladı.