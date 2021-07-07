Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da kaçak yollarla yurt dışına gitmek isteyen Nepalli 7 kardeş, Beyoğlu’nda Pakistanlı Sajjad A. ile tanıştı. Şahıs Nepalli kardeşleri Yunanistan’a kaçırabileceğini söyleyerek onları Esenler’deki bir eve götürdü. Evdeki 4 şahıs, içeriye giren 7 Nepalli kardeşi etkisiz hale getirerek rehin aldı.

SİLAH ZORUYLA FİDYE İSTEDİLER

Kafalarına silah dayayarak paralarını ve cep telefonlarını gasp eden şahıslar, rehinelerin kardeşi olan Kanchha T.’ye görüntülerini gönderdi. Şahıslar ardından T.’yi telefonla arayarak her kardeşi için 2 bin euro fidye istedi. Bunun üzerine Kanchha T., Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine gelerek ihbarda bulundu.

PAKİSTANLI GASPÇILAR NEPALLİLERİ KAÇIRDI

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kanchha T.’yi arayan gaspçılardan Pakistanlı Muhammad F. ile buluşma noktası ayarlamasını istedi. Gaspçı, istediği parayı vereceğini söyleyen Kanchha T., buluşacağı esnada Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmasının ardından 7 kardeşin Birlik Mahallesi’ndeki bir evde rehin tutulduğunu itiraf etti.

POLİS OPERASYON DÜZENLEDİ

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleriyle birlikte adrese giden Beyoğlu polisi, eve operasyon düzenledi. Operasyonda polis ekipleri, içeride zorla alıkonulan Parbai B., Parbati T., Pravya S., Yaw B., Man Kumar L., Kunsang L., Uhan Maya T.’yi başarılı bir şekilde kurtarırken, Pakistan uyruklu gaspçılar Saddam Huseyin A., Muhammed R. ve Ali Umer A.’yı ise kıskıvrak yakaladı.

4 GASPÇI KISKIVRAK YAKALANDI

Evde yapılan aramalarda ise kurusıkı tabanca, 5 adet cep telefonu ve çok miktarda euro ile lira ele geçirildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan 4 gaspçı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İfadelerinin alınması sonrası adli işlemleri yapılan gaspçılar, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece “gasp”, “zorla alıkoyma” ve “rehin alma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rehinelerin yardım istediği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Film sahnelerini aratmayan rehine kurtarma operasyonu Esenyurt’ta Pakistan uyruklu bir kişiyi kaçırıp işkence yaparak ailesinden 50 bin avro fidye isteyen yabancı uyruklu fidye çetesi, Esenyurt Asayiş Büro Ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla yakalandı. Para için kaçırılıp günlerce akıl almaz işkenceden geçirilen rehinenin o anlarını da kayıt altına alan çete üyeleri görüntüleri rehinenin ailesine gönderdiği öğrenildi. Yakalanan 6 fidyeci ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da rehine kurtarma operasyonu Arnavutköy'de 11 yabancı uyruklu kişiyi rehin alıp ailelerinden fidye istedikleri iddia edilen Afganistan uyruklu 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.