Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçik'in teröre ve teröriste karşı mücadelesinin sürdüğü belirtildi.
"TERÖRİSTLERE MİSLİYLE KARŞILIK VERİLİYOR"
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.
MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Gara bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB duyurdu! 8 terörist daha etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde 8 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.