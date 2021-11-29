Türkiye Gazetesi

Günlerdir uyarısı yapılan fırtına bugün Marmara'a bölgesi başta olmak üzere pek çok ilde şiddetini artırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, fırtına nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin yaralandığını açıkladı. Pek çok il ve ilçede çatılar uçtu, ağaçlar ve direkler yerlerinden söküldü.

Meteoroloji son hava tahmin raporunda kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu’da yarında etkisini göstereceğini belirtirken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde fırtına hızının 100 kilometreyi geçeceğini duyurdu.

YAŞANAN FIRTINA KAYITLARA GEÇTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sayfasında yapılan açıklamada ayrıca İstanbul’da etkisini gösteren kuvvetli fırtına nedeniyle 130 kilometre olarak ölçüldüğü belirtildi. İzmir’de 111 kilometre hıza kadar ulaşan fırtına Tekirdağ’da 101 kilometre olarak kayıtlara geçti.

SAATTE HIZI 100 KİLOMETREYİ AŞACAK

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 30 Kasım Salı günü de devam edeceği belirtilirken Meteoroloji’den yapılan açıklamada “Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden saatte 60- 90 kilometre, yüksek kesimlerde yer yer 100 kilometre üzeri hızda esmesi beklenmektedir” ifadelerine yer verildi.

VATANDAŞA UYARILARDA BULUNULDU

Meteoroloji vatandaşları uyararak, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca kaynaklı gazdan zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

8 ilde eğitime bir gün ara verildi İstanbul'da sabahtan beri etkili olan lodos, can kayıplarına yol açtı. İstanbul Valiliği, daha fazla kişinin ölmemesi için vatandaşları uyardı. Valilik, fırtınanın gece yarısına kadar etkili olabileceğini söyledi. Öte yandan bir çok ilden açıklamalar peş peşe geldi, işte okulların tatil olduğu yerler...

Bakan Koca fırtınanın bilançosunu açıkladı:4 ölü 38 yaralı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtınanın bilançosunu açıkladı. Koca, şiddetinin artıran fırtınada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Fırtına İstanbul'u yıktı geçti Türkiye'nin bir çok bölümü şiddetli fırtınanın etkisi altında. İstanbul'da şiddetli fırtına nedeniyle çatılar uçtu ağaçlar söküldü, tekneler battı. İzmir Karşıyaka'da deniz taştı, Bursa'da fırtına nedeniyle metro arıza yaptı, yolcular tahliye edildi.