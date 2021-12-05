Sahil Güvenlik ekipleri, Boğazadası, Karaada ve Karaabdullah burunları açıklarındaki düzensiz göçmenleri kurtarmak için 4 ayrı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda lastik botlardaki 63 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.
Yunanistan'ın ölüme itti, Türkiye ölümün kucağından aldı: 52 göçmen kurtarıldı Yunanistan unsurları, İzmir'in Dikili ve Seferihisar açıklarında 52 düzensiz göçmeni Türk kara sularına itti. Ölümün pençesine atılan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.
İtalya Başbakanı Draghi'den göçmen açıklaması İtalya Başbakanı Mario Draghi, düzensiz göç konusuna Avrupa'nın daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini belirtti.
Yüzdükleri tekneden atılan 2 göçmen aranıyor Antalya'da yurt dışına kaçmak için, denizdeki bir tekneye yüzen 6 göçmen teknedekilerin silah zoruyla kendilerini denize atlamaya zorladıklarını iddia etti. Sahile 4 kişi dönebildiklerini söyleyen göçmenler, 2 arkadaşlarının denizde kaybolduğunu ifade etti. Havadan, deniz yüzeyinden ve sualtından kayıp göçmenleri arama çalışmaları devam ediyor.