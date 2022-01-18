Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin önde gelen roket ve füze sistemleri üreticisi Roketsan tarafından geliştirilen TEBER Güdüm Kiti’nin ilk ihraç müşterisi belli oldu. Yakın zamanda Roketsan’dan TRG-300 ve TRG-230 tiplerinde ‘Karadan Karaya Füze’ tedarik eden Bangladeş, son olarak ise TEBER Güdüm Kiti siparişi verdi.

Edinilen bilgiye göre Bangladeş Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan Chengdu F-7BG savaş uçaklarına, TEBER Güdüm Kiti entegre edildi.

KİTLER TESLİM EDİLDİ

Bangladeş Hava Kuvvetleri’ne ait Chengdu F-7BG uçaklarına yönelik TEBER Güdüm Kiti entegrasyon faaliyetlerinin, Ağustos 2019’da başladığı biliniyor. Çin merkezli Chengdu Aircraft tarafından üretilen F-7BG savaş uçaklarında akıllı bombayı bırakacak bir kabiliyet olmadığı için entegrasyon farklı bir şekilde yürütüldü. Entegrasyon çalışmaları ile testlerin tamamlanmasının ardından kitler, Bangladeş’e teslim edildi.

Bu kapsamda, Roketsan tarafından geliştirilen ve uçağa takılı mühimmatı akıllı olarak ayırt edebilen S-KİT de Bangladeş Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan Chengdu F-7BG uçaklarına entegre edildi.

BANGLADEŞ-TÜRKİYE SAVUNMA İLİŞKİLERİNDE MODEL: G2G

Bangladeş ile savunma sanayii alanında devletten devlete (G2G) anlaşması, Haziran 2021’de imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında Roketsan ürünleri, Bangladeşe ihraç edilecekti.

İSMAİL DEMİR’DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından yapılan açıklamada, “Türk savunma sanayiimiz kabiliyetlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor. Bangladeş ile imzaladığımız Devletten Devlete (G2G) İşbirliği Mutabakat Muhtıraları kapsamında Roketsan’ın çeşitli ürünlerinin ihracat anlaşması gerçekleştirildi.” ifadelerine yer verilmişti. Şu ana kadar Roketsan tarafından geliştirilen TRG-300, TRG-230 ve TEBER gibi mühimmatların Bangladeş’e ihraç edildiği kesinleşti.

TEBER GÜDÜM KİTİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uzunluk 2,1 m [TEBER-81] 2,6 m [TEBER-82]

Ağırlık~ 155 kg [TEBER-81] ~ 270 kg [TEBER-82]

Menzil2-28 km

Harp Başlığı TipiMK-81 / MK-82

Yaklaşma Sensörü2-15 m

Doğruluk [CEP]< 3 m

Güdüm AÖB* KKS** LAB*

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