Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığın'ın "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda, Türkiye'nin özellikle 2011'den bu yana göç krizi ile mücadele ettiğine dikkat çeken Çataklı, "Göçü üreten biz değiliz. Göçe sebep olan istikrarsızlıkları, çatışmaları üreten de biz değiliz. Ancak bu konuda yalnız kaldığımızı, sadece işin maddi yönünden değil, manevi yönünden, insanlık değerleri açısından da hayal kırıklığına uğradığımızı üzülerek ifade etmek durumundayız. “ dedi.

KAYIT ALTINDAKİ SURİYELİ SAYISI 4 MİLYONA YAKIN

Düzensiz göçle mücadelenin sürdürüldüğünü vurgulayan Çataklı, "2022 yılı ocak ayında 1928'i denizlerde olmak üzere toplam 14 bin 29 düzensiz göçmen ve 612 organizatör yakalanmıştır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından önceki gün paylaşılan, Yunanistan tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden 19 göçmenin cansız bedenlerine ulaşıldığını anımsatan Çataklı, "Elbette ki bu hadise, göç meselesi ile ilgili dünyanın takındığı tavrın sonucudur." dedi.

"YUNAN ZULMÜNE TÜM DÜNYA ŞAHİT OLDU"

Akdeniz'de botları batırılarak ölüme terkedilen yüzlerce göçmene işaret eden Çataklı, “İnsanlık dışı muameleye maalesef bütün dünya şahit oldu. Her biri için uyarılar yaptık, çağrılar yaptık, uluslararası kuruluşlara çağrılar yaptık, heyetler kabul ettik, yurt dışına gittik, izah ettik ama geldiğimiz nokta, maalesef bu gayretlerin sonucunda geldiğimiz nokta ortada." diye konuştu.

“AVRUPA BİRLİĞİ’DE SUÇA ORTAK OLMUŞTUR”

Göçmenler konusunda Yunanistan'ın insanlık dışı ve uluslararası hukuku açıkça ihlal eden davranışının ilk olmadığına dikkati çeken Çataklı, "Yunanistan ve suç ortağı Frontex'in işlediği bu insanlık suçuna Avrupa Birliği de tüm uyarılarımıza rağmen sessiz kalmak ve müdahale etmemek suretiyle ortak olmuştur. Hiçbir Avrupa kurumunun, hiçbir uluslararası kurumun, kişinin, otoritenin bu olaylardan haberdar olmaması mümkün değildir." diye konuştu.

“DONAN AVRUPA’NIN İNSANI DEĞERLERİDİR”

Çataklı, göz göre göre insanlık suçu işlendiğini ifade ederek, "Bizce donan sadece cansız bedenler değil, Avrupa'nın insani değerlerdir, insanlıktır. Akif'in deyimiyle 'Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar.' Bizim ülkemizdeki bir terör suçlusu tutukluyla olağanüstü ilgilenen Avrupa'nın kurumları veya büyükelçileri, bir devlet eliyle ve bir Avrupa organının da iştirakiyle işlenmiş olan bu sivil katliamına nasıl bir tepki verecek bizler de merak ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.