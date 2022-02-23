İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yeni taksi önerisi 13. kez reddedildi.

İBB, kent genelinde hizmet veren 18 bin 395 taksinin yetersiz olduğunu söyleyerek yeni taksi projesi hazırlamıştı.

Proje kapsamında 5 bin yeni taksinin İstanbul'da hizmete girmesi hedefleniyordu.

Daha önce de UKOME toplantısında gündeme alınan teklif 12 kez reddedilmişti.

UKOME'den İstanbul trafiğini rahatlatacak karar UKOME'den İstanbul trafiğini rahatlatacak karar UKOME kararı ile transit yük taşıyan araçların D-100, TEM ve bağlantı yollarını kullanması yasaklandı. Böylece, İstanbul'a giriş yapan transit araçlar, Silivri-Kınalı kavşağından Kuzey Marmara Otoyolu'na girip Pendik-Kurnaköy'e bağlanacak.

İBB'nin 6 bin yeni taksi teklifi UKOME'de reddedildi İBB'nin 6 bin yeni taksi teklifi UKOME'de reddedildi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 6 bin yeni taksi teklifi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) yapılan oylamada reddedildi.

 