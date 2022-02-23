Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yeni taksi önerisi 13. kez reddedildi.

İBB, kent genelinde hizmet veren 18 bin 395 taksinin yetersiz olduğunu söyleyerek yeni taksi projesi hazırlamıştı.

Proje kapsamında 5 bin yeni taksinin İstanbul'da hizmete girmesi hedefleniyordu.

Daha önce de UKOME toplantısında gündeme alınan teklif 12 kez reddedilmişti.

UKOME'den İstanbul trafiğini rahatlatacak karar UKOME kararı ile transit yük taşıyan araçların D-100, TEM ve bağlantı yollarını kullanması yasaklandı. Böylece, İstanbul'a giriş yapan transit araçlar, Silivri-Kınalı kavşağından Kuzey Marmara Otoyolu'na girip Pendik-Kurnaköy'e bağlanacak.

İBB'nin 6 bin yeni taksi teklifi UKOME'de reddedildi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 6 bin yeni taksi teklifi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) yapılan oylamada reddedildi.