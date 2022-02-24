Türkiye Gazetesi

Rus ordusunun sabah saatlerinde Donbas'a girmesi ile Rusya-Ukrayna krizi başka bir boyut kazanırken, diplomasi çabaları ve yaptırımlar sonuçsuz kaldı.

Ukrayna'da hem sivil hem askeri kayıpların yüzü aştığı iddia edilirken, Zelenski, Putin'in ' bir ulusu yok eymeyi' amaçladığını belirterek halka direniş çağrısında bulunmuştu.

"Eli silah tutan herkesi ülkeyi savunmak için orduya katılmaya davet ediyorum" diyen Zelenski'nin ardından gönüllü askerlik için, askerlik şubelerinn önünde uzun kuyruklar oluşturan Ukraynalıların görüntüleri sosyal medya da hızla yayıldı.

Görüntülerde yaşlı, genç pek çok kişinin ellerindeki kağıtlarla gönüllü askerlik için beklediği görülüyor.

HALK SİLAH MAĞAZALARINA AKIN ETTİ

Öte yandan Rus askerlerine karşı ülkelerini korumak isteyen Ukraynalılar da silah mağazalarına akın etti. Dailymail'de yer alan habere göre halk en çok Kalaşnikof satın alımı yaptı.

Dailymail'e konuşan satıcı "İşler çok yoğun. Silah almak isteyen çok sayıda insan var. Bugün kartuş tükendi" açıklamasını yaptı.

Moskova yönetiminin hamlesinin ardından Ukrayna sokaklarındaki hareketlilik artmaya başladı.

Ukrayna halkı, şehri terk etmeye başladı Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in Rus ordusuna Donbas'a girme emri vermesi ile başlayan savaşta, saldırıların ardından Ukrayna halkı, şehri terk etmeye başladı.

Zelenski'den Ukrayna halkına direniş çağrısı Ukrayna lideri Viladimir Zelenski halka direniş çağrısı yaparak, "Eli silah tutan herkesi şehirlerimizi savunmaya davet ediyorum. Bu şeytanın(Putin-Rusya) tek amacı bir ulusu yok etmektir." dedi.