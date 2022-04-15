Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesapları üzerinden yapılan söz konusu paylaşımda, "Cesaretleri ve imkansızı başaran kabiliyetleriyle her zaman gurur duyduğumuz, gökyüzüne asil milletimizin imzasını atan SOLOTÜRK ekibimizin 11'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Hava Kuvvetlerimize ve kahraman pilotlarımıza hayırlı, başarılı görevler diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

TEKNOFEST’te Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK nefes kesti TEKNOFEST tüm hızıyla sürüyor. İkinci gününde gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK TEKNOFES'e damga vurdu.

MSB'den Solotürk paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Solotürk'ün 10. kuruluş yıl dönümünü kutladı.