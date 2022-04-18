Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül, Başkan Vekilliğine Mütalip Ünal, Üyeliğine Yusuf Sünbül atandı. Atamanın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 119'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yetiiştiricilere sığır başına 2 bin 500 TL destek Kırmızı et fiyatlarını kontrol etmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı kararıyla sığır yetiştiricilerini rahatlatacak bir düzenlemeye gidildi. Et ve Süt Kurumu, kesimi ve satışı yapılan sığır başına 2 bin 500 lira ödeme yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı, iki bakanlıkta görev değişimi Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevlerinden alınarak yerlerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki, Ebubekir Gizligider atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına da Rıdvan Duran atandı.

YSK kararı Resmi Gazete ’de yayımlandı: Milletvekillerinin illere göre dağılımı belirlendi Yüksek Seçim Kurulu’nun milletvekillerin illere göre dağılımını ve seçim bölgelerini belirleyen kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre Ankara ve İstanbul 3 seçim bölgesinden oluşacak bunun yanı sıra Ankara 36 İstanbul 98 milletvekili çıkaracak.