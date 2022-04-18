Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor!” ifadelerini kullandı.

ABLUKA-1 BAŞLADI

Öte yandan dün itibarıyla İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 650 personelin katılımıyla Abluka-1 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın operasyonu başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve jandarma komando timlerinden 650 personelden oluşan 42 operasyonel timin görev aldığı kaydedildi.

167 TERÖRİST ETKİSİZ

Abluka-1'den önce de Şehit Eren Bülbül anısına 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan “EREN OPERASYONLARI” 15 ayrı bölgede icra edilmiş, bu operasyonlarda; 167 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Eren operasyonları tamamlandı! 172 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, Şehit Eren Bülbül anısına 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan “Eren Operasyonlarının” 15 ayrı bölgede icra edilmiş olup, bu operasyonlarda; 167 terörist etkisiz hale getirildiğini, bin 58 mağara/sığınak/depo imha edildi, 327 mayın/EYP, 420 silah, 630 el bombası, 3.6 milyon kök kenevir bitkisi, 1.961 kg. esrar, 3.220 kg. patlayıcı ile 92.780 adet değişik çapta mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunun 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.