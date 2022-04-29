Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor. Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li terörist komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi."

BÖLGE HALKINA İNSANİ YARDIM YAPILDI

Öte yandan Barış Pınarı gölgesinde Mehmetçik, ihtiyaç sahiplerine insani yardımlarla destek olmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesinde devam eden yardım faaliyetlerine ilişkin görüntülere yer verildi.

Paylaşımda "Barış Pınarı bölgesindeki yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ve hastalara sağlık taraması yapıldı" sözleri kullanıldı.

MSB:Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlere darbe Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı bölgesine EYP geçireceklerdi... 2 terörist yakalandı Barış Pınarı bölgesine çok sayıda el yapımı patlayıcı (EYP) geçirmeye çalışan 2 YPG/PKK'lı terörist, kıskıvrak yakalandı.