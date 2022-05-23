Türkiye Gazetesi

Evli çiftlerin tartışırken dikkatli olmalarında fayda var çünkü o an yapılan en ufak hareket için bile mahkeme tarafından hapis cezası verilebiliyor. Buna en iyi örnek Uşak'ta yaşayan bir çiftin tartışması oldu. Çift çay içerlerken bir anda tartıştıve kocanın eşine çaydanlık fırlatmasıyla kadın yaralandı ve şikayetçi oldu. Mahkeme ise emsal bir karara imza atarak 'çaydanlığı' silah saydı vekocaya 3 hapis cezası verdi.

Uşak'ın Eşme ilçesinde yaşayan çift, çeşitli nedenlerden şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Çift, Ağustos 2018'de akşam yemeğinin ardından çay içerken birden bire tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle R.G, çaydanlığı eşi Z.G'ye fırlattı. Aldığı çaydanlık darbesi sonrasında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

ŞİKAYETTEN VAZGEÇİLDİ AMA HAPİS CEZASI KAÇINILMAZ OLDU

Doktorlar, talihsiz kadının yarasının "basit tıbbi müdahale ile giderilemez" olduğunu raporladı. Z.g, kocasından şikâyetçi oldu, ancak iki hafta sonra şikayetinden vazgeçti. İfadesi alınan koca ise suçlamaları kabul etti. Z.G her ne kadar ikinci ifadesinde şikayetinden vazgeçse de, olayla ilgili Eşme Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı. Mahkeme, çaydanlığı silahtan saydı ve R.G.'ye "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası verdi. Karara yapılan itiraz ile dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'ne gitti.

İstinaf Mahkemesi, hapis cezasını kaldırarak, sanığın 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılması gerektiğine hükmetti. İstinaf'ın kararı sonrasında hükümle ilgili olarak temyiz başvurusunda bulunuldu. Dosya, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne geldi.

EMSAL KARAR

Temyiz incelemesini yapan daire, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nin kararını hukuka uygun olduğuna vurgu yapılarak, sanığın, haksız tahrik hükümlerinin üst hadden uygulanmasının gerektiğine, yaralama kastı olmadığına yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddiyle, hükmün onanmasına karar verildi. Kararla birlikte çaydanlığın silahtan sayılması da Yargıtay kararları arasına girmiş oldu.

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