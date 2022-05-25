Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'ya sınır içi ve sınır dışında ağır darbeler vuruluyor. Irak'ın kuzeyindeki teröristleri tamamen temizlemek için başlatılan Pençe Kilit Harekatı'nda öldürülen teörist sayısı 100'ü geçti. Teröristler ile çıkan sıcak çatışmada dün 5 Mehmetçik şehit düştü.

Şehit Teğmen Güler memleketi Antalya’da, şehit Uzman Çavuş Kapılay Hatay’da, şehit Uzman Çavuş Cankaya Kütahya’da, şehit Uzman Çavuş Doğan Ankara’da ve şehit Sözleşmeli Er Tekedereli Malatya’da son yolculuklarına uğurlanacak.

Şehitlerin naaşları memleketlerine defnedilmek üzere silah arkadaşlarının omuzunda helikoptere taşınırken 5 vatan evladından geriye hikayeleri kaldı.

5 ŞEHİT AYNI KAREDE

Pençe Kilit Harekatı'nda 5 asker şehit olduktan saatler sonra sosyal medyaya bir fotoğraf ortaya çıktı. Şehadete yürüyen 5 Mehmetçik'in aynı karedeki son fotoğrafı Türkiye'yi ağlattı.

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28 yaşında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın şehadet haberi de İzmir'deki ailesine ulaştırıldı. Cankaya'nın Bornova'da ailesine acı haberi, Bornova Kaymakamı Fatih Genel ile askeri yetkililer verdi. Şehidin baba ocağının bulunduğu sokağa, Türk bayrakları asıldı. Şehit Cankaya'nın nişanlı olduğu ve bu yaz yapılacak düğünle dünyaevine girmeyi planladığı öğrenildi. Şehidin babası Niyazi Cankaya'nın nakliyecilik yaptığı, anne Nazire Cankaya'nın ise ev hanımı olduğu belirtildi.

ANKARA ŞEHİDİ 3 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞTI

24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın Ankara Altındağ'da bulunan ve acı haberinin ulaştığı baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin acılı ailesini yalnız bırakmayan mahalleli ise taziye evine ziyaretlerde bulunarak aileyi yalnız bırakmadı. Şehit için Kur-an okundu ve dualar edildi. 4 senedir uzman çavuş olarak görev yapan Doğan'ın üç ay önce nişanlandığı ve seneye düğünün olduğu öğrenildi. Üç çocuklu ailenin en küçük çocuğu olan Doğan, memleketi Ankara'da yarın toprağa verilecek.

İSKENDERUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kuzey Irak bölgesinde icra edilen Pençe Kilit Harekatında Meluni Dağı kırsalında bölücü terörist unsurlar ile çıkan çatışma sonucunda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Kapılay'ın ailesine acı haberi İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından verildi. Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay 23 yaşında ve bekardı.

Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

ANTALYA, ŞEHİDİN BABAEVİNE AKIN ETTİ

28 yaşındaki şehit Teğmen Abdulkadir Güler'in de acı haberi, Antalya Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehit Güler'in evine Türk bayrakları asıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, taziye çadırı kurdu. Şehidin annesi Berrin ve babası Mesut Güler'in yakınları, taziye evine akın etti. Bekar olan Güler, Uncalı Şehitliği'ne defnedilecek.

WHATSAPP DURUMUNDAKİ SÖZLER TÜRKİYE'Yİ AĞLATTI

Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in WhatsApp durum güncellemesi yürekleri dağladı. 1 Mayıs'ta durumunu güncelleyen Güler, 'Birazdan ölürüz belki, sen her yazdığımı veda say...' ifadelerini yazdı.

ŞEHİT ATEŞİ MALATYA’YA DÜŞTÜ

25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli’nin acı haberi memleketi Malatya’da baba ocağına ulaştı. Askeri yetkililer tarafından verilen haberin ardından sevenleri gözyaşlarına boğulurken, şehidin bekar olduğu öğrenildi.

Bakan Akar'dan Pençe-Kilit açıklaması: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı Son dakika... Dün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerimiz şehit olmuştu. Bugün o bölgedeki mağaraya operasyon yapıldı. Haberi Milli Savunma Bakanı Akar duyururken 'şehitlerimizin kanı yerde kalmadı' dedi. Kahraman komandoların bir grup teröristi mağarada sıkıştırdığını 'teslim ol' çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi sonucu mağaraya yönelik operasyon gerçekleştirildiğini belirten Akar, bu operasyonla birlikte Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 100'ü geçtiğini aktardı.

Pençe-Kilit'ten acı haber! Şehit sayısı 5'e yükseldi, 2 askerimiz yaralı Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde 5 askerimiz çıkan çatışmada şehit oldu, 2 asker ise yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı şehit olan kahraman askerlerimizin kimliklerini paylaştı.