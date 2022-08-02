Türkiye Gazetesi

Kapora dolandırıcılığına karşı uyaran ve uzak durulması gereken ilanları açıklayan oto ekspertiz uzmanı Mübin Keleş, "Dolandırıcı araç kendisininmiş gibi fotoğrafını online alışveriş sitesine yüklüyor. İlan 1-2 saat kalıyor. Bu sırada ilanı görenler aracı almak için kişi ile irtibata geçiyor. O sırada satıcı, 'Bana şu kadar miktarda kapora gönderin, ilanı bekleteyim' diyor. Bizim kendimiz için beklediğini düşündüğümüz araç ile ilgili birçok kişi daha satıcıyı arayarak kapora veriyor. Bu tarz bir araba almak istediğiniz zaman kişinin telefonu sürekli meşgul çalıyor. Bu tarz insanlardan uzak durmamız gerekiyor. Dolandırıcı istediği rakamı topladıktan sonra ilanı satıştan kaldırıyor" dedi.

‘ALICI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRUYOR’

İşletmesinde meydana gelen bir olayı anlatan Keleş, "İlan Düzce'de konulmuş ama dolandırıcı Düzce'de değil. 'Ekspertiz firmasında görüşelim ve aracı eksper edildikten sonra notere gidelim' diye aralarında konuşmuşlar. Dolandırıcı alıcıdan para istiyor, alıcı da gönderiyor Alıcı buraya gelip araç geleceğini beklerken, ne araç geliyor ne böyle bir bilgi var. Hayal kırıklığı oluyor" şeklinde konuştu.

İLANLARDA BU DURUMLARA DİKKAT

Kapora dolandırıcılarının her yolu denediğini belirten Keleş, "Aracın sahibinin telefonu çok fazla meşgul çalıyorsa, hemen kapora muhabbetine geçiş yapılmışsa, hemen ekspere gelme olaylarına giriliyorsa, vatandaşların dikkat etmeleri gerekiyor. Sosyal yazışma platformunu ne kadar zamandır kullanıyor onu kontrol edebilirler. Profil fotoğraflarına aile fotoğraflarını koyuyorlar ve güvenilir olduklarını göstermeye çalışıyorlar. Fakat burada çok hayal kırıklıkları ile karşı karşıya kaldık. Buna kesinlikle yeni nesil dolandırıcılık diyebiliriz. Zaten dolandırıcılar çok hızlı bir şekilde parayı toplayıp ortadan kayboluyor" ifadelerini kullandı.

İkinci el araç alacaklara uzman uyarısı: Dolandırıcıların bu yalanlarına kanmayın İkinci el araç pazarında dolandırıcılık vakalarının oldukça yüksek olduğunu belirten TÜSED Başkanı Ahmet Nedim Erdem, haksız kazanç elde etmek adına bilinçli olarak yanlış beyanda bulunan satıcıların söylemlerinin zaman içerisinde 'doğru bilinen yanlışlar' haline geldiğini belirtti. Erdem, en çok dile getirilen yalanların ise 'Karşı tarafın hasarı tramere yansıtılmış, sigorta şişirmesi hasar kaydı mevcut, hasar kaydı var ancak tutar yok' gibi söylemler olduğunu belirtti.

İkinci el araç alacaklara uyarı! Eylül ve Ekim aylarına dikkat Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, araç piyasasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İkinci el araç fiyatları yeni zirvelerin peşinde Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ikinci el araç piyasasında yıl başından bu yana yaşanan yüzde 40'lık fiyat artışını değerlendirdi.