Türkiye Gazetesi

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki atık kağıt toplama deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 3 katlı depoda sabah saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede binanın tamamını sardı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri olaya müdahale etti. Öte yandan oluşan yoğun duman, İskitler bölgesinde de etkili oldu.

Ekiplerin müdahalesiyle binanın girişi ve üst katlarında yangın büyümeden söndürüldü.

KİMSEYE ZARAR GELMEDİ

Yangın sırasında içeride kimsenin bulunmadığı, depoda çalışan ve aralarında yabancı uyruklularında bulunduğu yaklaşık 15 işçinin, yakındaki metruk bir binada oldukları öğrenildi.

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