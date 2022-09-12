Türkiye Gazetesi

Otoyolun Ankara istikameti Hereke Tüneli çıkışında A.K. idaresindeki 51 BE 111 ve E.Y. yönetimindeki 21 AAZ 508 plakalı yolcu otobüsleri ile S.B'nin kullandığı 41 AIY 250 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan yolculardan V.D.O ve F.I. ile bebekler V.E. ve Y.E, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YARALILAR DİNLENME TESİSİNE GÖNDERİLDİ

Kazadan yara almadan kurtulan ve refüjdeki güvenli alanda bekletilen çok sayıda yolcu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle dinlenme tesisine götürüldü.

Yolcular, firmaların göndereceği başka otobüslerle yollarına devam edecek.

Ankara yönünde tek şeritten sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü.

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