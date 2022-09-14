Türkiye, Türkmenistan vatandaşlarının 30 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerine sağlanan vize muafiyetini kaldırdı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Türkmenistan vatandaşlarına 2007 yılında ilgili Bakanlar Kurulu kararıyla uygulamaya konulan vize muafiyeti kaldırıldı.
Türkmenistan'da 50 yıldır yanan 'Cehennem Kapısı' kapanıyor Türkmenistan'da yaklaşık 50 yıldır yanan Derveze gaz krateri, doğal gaz kaybına ve çevre kirliğine neden olduğu için kapatılacak.
Suudi Arabistan'dan kapıda vize imkanı Suudi Arabistan, ülkeyi ziyaret edecek ABD, İngiltere ve Schengen vizesi/oturumu sahibi Türk vatandaşlarına kapıda vize alma uygulaması başlattı. Kapıda vize almak için 18 yaşından küçüklere yetişkin birinin eşlik etmesi gerekiyor.