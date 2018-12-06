Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Bölge Müdürülüğünün Balıkesir ve çevresi için verdiği yağış ve soğuk hava etkisini gösteriyor. 2 gündür yağan yağmur bu sabah itibari ile Kepsut ilçesinin Çalkandil ve Kepekler mahallerinde kar yağışı olarak devam ediyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü vatandaşları ve çiftçileri fırtına, soğuk ve don olayları için uyardı.