Meteoroloji Bölge Müdürülüğünün Balıkesir ve çevresi için verdiği yağış ve soğuk hava etkisini gösteriyor. 2 gündür yağan yağmur bu sabah itibari ile Kepsut ilçesinin Çalkandil ve Kepekler mahallerinde kar yağışı olarak devam ediyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü vatandaşları ve çiftçileri fırtına, soğuk ve don olayları için uyardı.
Balıkesir'de kar yağışı başladı
06.12.2018 - 10:49 | Son Güncelleme: 06.12.2018 - 10:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir ve ilçelerinde yoğun olarak devam eden yağmur yağışı sabah saatlerinde Kepsut ilçesinde yerini kar yağışına bıraktı.
Etiketler : Balıkesir,
592130 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/592130.aspx
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