Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay öğle saatlerinde Uluönder Mahallesi Malkoçbey Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin T. (53) ve akrabası Yıldırım T. (27), aralarında husumet bulunan ailenin 4 ferdiyle karşı karşıya geldi. Başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Hüseyin T. ve Yıldırım T., karşı taraftan Refiye Tiftik'i dövdü, ardından Metin Tiftik, Ahmet Kıllıoğlu ve Ö.K.'yi (13) de araçlarından aldıkları av tüfeği ile vurup yaraladı. Hüseyin T. ile Yıldırım T. olay yerinden kaçarken, çevre sakinlerinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, 4 yaralıyı, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk etti. Polis ekipleri ise Hüseyin T. ve Yıldırım T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.