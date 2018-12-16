Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Söğüteli köyünde yaşayan Mehmet Ali Aydın (71), eşiyle birlikte 29 AR 137 plakalı hafif ticari araçlarıyla komşu köyleri Sarıbaba köyündeki bir cenazeye katıldıktan sonra tekrar köylerine dönmek istedi.

Gürgenli köyü yakınlarında “Mursal altı” denilen bölgede aracının kontrolünü kaybeden Aydın, 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kazada sürücü ve eşi Hamdiye Aydın’ın (65) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Aydın çiftinin cenazeleri oldukça sarp ve kayalık olan uçurumdan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışmaları sonucunda bulundukları noktadan sedyeye konularak halatla çekilip çıkarıldı ve Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.