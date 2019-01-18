Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Balat bölgesinde asayiş suçlarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda, ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen bir grup düzensiz göçmenin Balat'taki bir iş hanında kaldığını tespit etti. Tespit üzerine ekipler, iş hanına çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin de katılımıyla helikopter destekli operasyon düzenledi. Operasyonda, koğuş olarak düzenlenen iş hanında Afganistan ve Pakistan uyruklu 90 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan incelemede, göçmenlerden bazılarının çeşitli asayiş suçlarına karıştığı belirlendi. Suça karıştığı belirlenen düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, diğer göçmenlerin ise Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.