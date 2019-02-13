Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza saat 09.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim S. idaresindeki otomobil ile Tuncay T. idaresindeki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazayı görenler 112 sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kazada sürücüler ile birlikte hafif ticari araçta bulunan Zuhal T. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale geldi. Araçlar bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.