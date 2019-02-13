Kaza saat 09.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim S. idaresindeki otomobil ile Tuncay T. idaresindeki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazayı görenler 112 sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kazada sürücüler ile birlikte hafif ticari araçta bulunan Zuhal T. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale geldi. Araçlar bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
13.02.2019 - 11:35 | Son Güncelleme: 13.02.2019 - 11:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kaza,Sivas,
604404 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/604404.aspx
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