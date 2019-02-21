Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ezine’de 2 Şubat Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Menderes Çayı Akköy geçidinde sulara kapılarak kaybolan araçta olan Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Barış Kurt, aracın düştüğü yerin yaklaşık 1,5 kilometre ilerisinde 3,5 metre derinlikte üzeri kil kaplı şekilde jandarma arama kurtarma ekibi tarafından bugün saat 14.00 sıralarında ölü olarak bulundu.