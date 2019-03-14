Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PTT ve Türk Kızılay arasında PTT Pul Müzesi'nde iş birliği protokolü imzalandı. PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, imza törenindeki konuşmasında, iki kurumun yapacağı iş birliğinin imzalanan protokolle kayıt altına alınacağını söyledi.PTT AŞ ve Türk Kızılay'ın savaşta, barışta, afette ayrım gözetmeksizin memleket için iş birliği yaptıklarını belirten Bozgeyik, "Bu iş birliklerimizi daha da ileri taşımak ve faydalı hale getirmek için protokole dönüştürdük." dedi.Bozgeyik, bu yılın emisyon programına Türk Kızılay'ın da alındığını ifade ederek, bu kapsamda anma pulu basılmasının yanı sıra sergi düzenleyeceklerini, eğitim konusunda da iş birliği yapılacağını bildirdi.Türk Kızılay arşivlerindeki esirlerin ve ailelerinin mektuplarının, PTT AŞ aracılığıyla aile fertlerine ulaştırılacağını anlatan Bozgeyik, "PTT AŞ ile Türk Kızılay arasında imzalanan protokol kapsamında, 1912'den Kurtuluş Savaşı sonuna kadarki süreçte esir düşenlerin ve ailelerinin yazdıkları 30 bin mektup, PTT tarafından ailerine ulaştırılacak. Böylece sosyal sorumluluk projelerinde de bir araya gelmiş olacağız." ifadelerini kullandı.Bozgeyik, 2011'den bu yana 30 bin PTT çalışanının Türk Kızılay'a kan bağışında bulunduğunu dile getirerek, bağışların süreceğini kaydetti.

"Şefkat pulları serisine PTT destek verecek"

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan da kurum olarak 150 yıldır faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, "2011'den bu yana var olan protokolümüzle PTT çalışanlarının kanı ülkemizin her tarafına ulaştırılmakta. PTT çalışanlarının verdiği kanları belli bir sayıya ulaştığında altın madalyayı PTT'ye takdim edeceğiz." diye konuştu.Türk Kızılay'daki 309 bin esir mektubundan ellerinde kalan 30 bin mektubun, PTT aracılığıyla teslim edileceğini anlatan Altan, ülkede tarih bilincinin artmasına ve ailelerin kökleriyle irtibat kurmasına katkı sağlayacak bu hizmetinden dolayı PTT'ye teşekkür etti.Altan, protokol kapsamında Türk Kızılay'ın kuruluşunun 150. yılı nedeniyle basılacak şefkat pulları serisine PTT'nin destek vereceğini de sözlerine ekledi