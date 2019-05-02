Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye  göre, parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batısı ile zamanla  genelinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağı bölgede rüzgarın güney ve  güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ UYARISI

Sivas, Tunceli, Elazığ ve Diyarbakır çevreleri ile  Malatya'nın kuzey ve doğu, Batman'ın kuzey ve batı kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin  yarın parçalı çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz,  Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Bingöl,  Muş ve Bitlis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği  tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Sivas, Tunceli, Elazığ ve  Diyarbakır çevreleri ile Malatya'nın kuzey ve doğu, Batman'ın kuzey ve batı  kesimlerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların, batı kesimlerde 2-4 derece artması, kuzeydoğu  kesimlerde 3-5 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması  bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, kuzeydoğu kesimlerde  kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu  Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kuvvetli olarak eseceği  tahmin ediliyor.

Söz konusu bölgelerde kuvvetli beklenen yağışlar nedeniyle  vatandaşlara, sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi risklere karşı dikkatli ve  tedbirli olmaları uyarısında bulunuluyor.