Adana’da komşusunun tavuklarına zarar verdiği için köpeğini çekicinin arkasına zincirle bağlayıp sürükleyen şahıs, görenleri dehşete düşürdü. Kanlar içinde kalan köpeği gören diğer araç sürücüleri, şoförü durdurarak tepki gösterdi. Şoförün köpeğine ceza verdiğini ve bu yüzden sürüklediğini söylemesi ise kendisiyle tartışan sürücüleri adeta çılgına çevirdi. Sosyal medyada paylaşılan gönderiye vatandaşlar da büyük tepki gösterdi.
Zincirle bağlanarak sürüklenen köpek kanlar içinde kaldı
14.05.2019 - 12:03 | Son Güncelleme: 14.05.2019 - 12:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’da köpeğini komşusunun tavuğuna saldırdığını öne sürerek çekicisinin arkasına bağlayarak sürükleyen sürücü, görenleri dehşete düşürdü. Kanlar içindeki köpeği görenler sürücüyü durdurarak tepki gösterdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : zincir,köpek,kan,
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