Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çiftlik’e bağlı Murtaza köyünde H.H.Ü. koyunlarının çalındığı iddiasıyla jandarmaya müracaat etti. İlçe jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ekipler Çiftlik ve Altunhisar hayvan pazarlarının kurulduğu günlerde güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Yapılan incelemelerde Y.A., M.H., R.H. ve S.H.’nin traktör ile Altunhisar hayvan pazarına küçükbaş hayvan getirdiğini tespit etti. Çiftlik Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla şüpheliler jandarma tarafından gözaltına alındı. Yapılan sorguda şüpheli şahısların küçükbaş hayvanları Murtaza köyünden çaldıkları ve hayvanları Altunhisar pazarında M.H. isimli şahsa 11 bin lira karşılığında sattıklarını belirledi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Y.A., M.H., R.H. ve S.H. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Çiftlik sulh ceza mahkemesince tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. Çalınan 21 küçükbaş hayvan jandarma tarafından sahibine teslim edildi.