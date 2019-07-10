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Tunceli Ovacık kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi
10.07.2019 - 20:29 | Son Güncelleme: 10.07.2019 - 20:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: 'İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.'
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,
636189 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/636189.aspx
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