Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aksu ilçesi Cumhuriyet ve Konak mahallerinin kesiştiği tarlada yangın çıktı. Yaklaşık 100 dönümlük arazinin etrafında 20-30 dönüm sera yer alıyor. Alevler hızla seralara doğru ilerlerken olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye sevk edildi. Tarlada alevlere müdahale devam ediyor.