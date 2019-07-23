Aksu ilçesi Cumhuriyet ve Konak mahallerinin kesiştiği tarlada yangın çıktı. Yaklaşık 100 dönümlük arazinin etrafında 20-30 dönüm sera yer alıyor. Alevler hızla seralara doğru ilerlerken olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye sevk edildi. Tarlada alevlere müdahale devam ediyor.
Antalya'da tarlada yangın çıktı
23.07.2019 - 16:20 | Son Güncelleme: 23.07.2019 - 16:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'da çok sayıda seranın yer aldığı bir tarlada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale devam ediyor.
Etiketler : Antalya,yangın,
639054 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/639054.aspx
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