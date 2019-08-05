Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Onun için uzmanlar, kimyasal ürünleri uygulamadan önce doğal yöntemlerle rahat etmek için öneriler sunuyor.

¥ Vanilya tozunu 1’e 10 oranında bebek losyonu ile karıştırın, vücudunuzun açık kısımlarına uygulayın. Vanilinleri suda eritip karışımı cildinize ya da kıyafetlerinize püskürtebilirsiniz.

¥ Karanfil, fesleğen, anason, okaliptus esansiyel yağlarını 1 bardak suya 5-10 damla uygulayıp cildinize sürebilirsiniz.

¥ Odanıza mürver çiçeği koyun, sivrisinekler yaklaşmasın. Yeşil fesleğen de aynı etkiyi yapar.

¥ Bir bardak suya 5 gram kadar karanfil koyun, 15 dakika kaynatın, 10 damlasını 1 çorba kaşığı kolonya ile karıştırıp teninizin açık bölgelerine uygulayın.

¥ Dışarıda ateş yakmaya karar verirseniz, içine birkaç ardıç dalı atın, sinekler de sizinle gelmesin.

¥ Sedir yağı kokusu sadece sivrisinekleri değil kara sinek ve hamam böceklerini de uzaklaştırır.

¥ Buğday çimi, eski zamanlardan beri sivrisinek ve benzeri kan emici böcekleri uzaklaştırmak için kullanılırdı. Bir avuç buğday çimini açık sarı renk alana kadar 3 kez kaynatın, elinizi ve yüzünüzü bu suyla yıkayın.

¥ Bir başka tarif de ucuz yemeklik yağ, şampuan ve sirke ile mümkün. Bu malzemeleri beyaz köpük oluşturuncaya kadar karıştırın. Karışımı evinizin çeşitli köşelerine koyun, sineklere kalkan olsun.