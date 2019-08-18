Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ücretsiz sanat ve meslek eğitimlerden yararlanmak isteyen İstanbullular, İSMEK’in resmî internet sitesi üzerinden ön kayıt için başvuru yapabilecek. İnternet üzerinden yapılan işlem sonrası öğrenci adaylarının ilgili merkeze kimlik fotokopileriyle giderek şahsen başvuruda bulunması gerekiyor. İSMEK’in hazırlıkları tamamlanan Uzaktan Eğitim Merkezi için de kayıtlar aynı dönemde alınacak. Mezun sayısı 3 milyon 307 bin 787’e ulaşan İSMEK, 2018-2019 eğitim döneminde 40 alanda 307 branş ve 752 programda eğitim verdi. Yeni dönemle İSMEK’in branş sayısını 348’e, program sayısını 846’ya yükseltmesi planlanıyor. İş gücü piyasasına kalifiye eleman yetiştirmeyi de hedefleyen İSMEK, uzmanlık okullarına yeni dönemde “Girişimcilik ve Yönetim Okulu”nu ekledi. Okul, İSMEK’in 16. mesleki uzmanlık okulu olarak eğitime başlayacak.