Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde sağlık personeli olan Ayşe Saban, yolun karşısına geçmek isteyen Murat Kureriç'i (22) görüp aniden frene basınca direksiyon kontrolünü kaybetti. Saban bisikletli Kureriç'e ardından da refüjdeki yaya geçidinden karşı şeride geçmek isteyen Nuri Kaplan yönetimindeki elektrikli triportör çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Savrulan triportör sürücüsü Kaplan ise karşı şeritten gelen bir başka otomobilin altında kaldı. Kaplan, otomobilin altında 50 metre sürüklendi. Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KRİKOYLA KURTARDI

Kazanın ardından cadde üzerindeki oto tamircisi Fatih Kılıçtan, iş yerindeki krikoyu alarak otomobilin altında kalan Nuri Kaplan'ı kurtarmak için aracı kaldırdı. Kaplan, çevredeki vatandaşların da yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazanın ardından camdan fırlayan Ayşe Saban'a da ilk müdahaleyi yine çevredeki vatandaşlar yaptı. Bu sırada polis, ikinci bir kazanın yaşanmaması için araç trafiğini durdurdu.

Nuri Kaplan, Ayşe Saban ve bisiklet sürücüsü Murat Kureriç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tamirci Fatih Kılıçtan, "Çarpmanın şiddetiyle büyük bir gürültü oldu. İş yerinin dışına çıktım. Yaralının otomobil altında kaldığını görünce hiç düşünmeden krikoyla aracı kaldırıp sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardım. Krikoyla birinin hayatını kurtaracağım hiç aklıma gelmemişti" dedi.