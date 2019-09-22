Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Foça'da düzenlenen 'Gaziler Günü' törenlerinde bir grup, başörtülü sunucu öğretmenin kıyafetinin cumhuriyet değerlerine uygun olmadığını öne sürdü ve tören alanını terk etti. Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, sunucu öğretmenin kıyafetinin mevzuata uygun olduğunu söyledi.

"Şiddetle kınıyoruz"

AK Parti Foça İlçe Başkanı İrfan Çalışkan da yaptığı açıklamayla olayı kınadı. Çalışkan, "Yıllardır süregelen birliğin, beraberliğin ve hoşgörünün beşiği olan Foça’mızda 21. yüzyılda dillendirmeye utandığımız bir Ortaçağ mantalitesiyle karşı karşıya kaldık. Bu durumun bizi ne kadar üzdüğünü belirtmek isterim. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz törende sunuculuk yapan öğretmenimiz, sırf inancı gereği taktığı başörtüsü yüzünden akıl almaz bir muameleye maruz kaldı. Bu kadar gerici zihniyetlerin neden olduğu tahribat apaçık ortadadır. Ülkemizin her daim ihtiyaç duyduğu birlik ve beraberlik hissiyatını bu denli hiçe sayarak ayrımcılık yapmak, bizce asla kabul edilemez bir durumdur. Çanakkale Savaşı’nda kimsenin cepheye koşarken başının açıklığına ya da kapalılığına bakılmamıştır. Bu hastalıklı zihin durumuna sebebiyet veren, huzursuzluk çıkarmak için etrafa empoze edilmeye çalışılan fikirler acilen terk edilmelidir. Umuyoruz ki insanların kişisel tercihlerine daha saygılı daha samimi davranmak adına daha sağlam adımlar atabiliriz. Gerçekleşen bu durumu şiddetle kınıyoruz" dedi.