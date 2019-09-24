Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2 buçuk sene önce oturduğu evin otoparkında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden usta sanatçı İbrahim Erkal'ın 2,5 yaşındaki kızı, babasının "Ömrüm" şarkısını söyledi. Minik kızın babasının mezarı başında söyledikleri ise herkesi duygulandırdı.

Bir magazin programında eşinin ölümünden sonra yaşadıklarını anlatan Filiz Erkal, şunları söyledi: "Kızım ölümün ne olduğunu bilmez ama sürekli mezarlığa götürüyorum orada görüyor. İbrahim gitti kızımızı bıraktı onunla oyalanıyorum. Sürekli babasını gösterip şarkılarını dinletiyorum. Babasının fotoğrafını ya da şarkısını duyduğunda hemen tanıyor. Bedenen bizimle değil ama ruhen hep bizimle gibi. O hiç gitmedi.