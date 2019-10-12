Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galata ve Beyazıt kuleleri, meme kanserine dikkati çekmek amacıyla 14 ve 20 Ekim tarihleri arasında pembe renk ile ışıklandırılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ve Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER), 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü kapsamında, kadınları etkileyen hastalığa görsel bir etkinlikle dikkati çekecek.

Galata ve Beyazıt kuleleri, toplumda gittikçe daha yaygın hale gelen sağlık sorunlarından biri olan meme kanserine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 14 ve 20 Ekim tarihleri arasında pembe renk ile aydınlatılacak.

"Meme Kanserine Karşı Farkındalık Geliştirme Ayı" olan ekim ayı boyunca, tüm dünyada çeşitli etkinliklerle hastalığa dikkati çekiliyor. "Pembe Kurdele" 1993 yılından beri meme kanserinin sembolü olarak kullanılıyor.