Tren garı yakınlarında yürüdüğü sırada kaldırıma ayağı takılarak yere düşen Sefa K., düşmenin etkisi ile cebinde bulunan bıçak açılarak bacağına saplandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından S.K. , Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Cebinde taşıdığı bıçak bacağına saplandı
16.10.2019 - 22:58 | Son Güncelleme: 16.10.2019 - 22:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yolda yürürken yere düşen şahıs cebindeki bıçağıyla bacağından yaralandı.
Etiketler : Manisa,
656742 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/656742.aspx
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