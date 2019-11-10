Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, akşam saatlerinde Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde verilen bir mevlitte yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mevlitte katılan misafirlere tavuklu pilav ikram edildi. Yedikleri pilav sonrası 53 kişi karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi gitti. Zehirlendikleri iddia edilen kişiler tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edilirken, 2 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.